Ein 70 Jahre alter Psychiatrie-Patient aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) ist getötet worden. Er wurde mit Stichverletzungen aufgefunden. Ein Mitpatient ist tatverdächtig.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Sonntag mitteilten, hatte eine Mitarbeiterin des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Bad Schussenried am Samstagmorgen den Mann tot in seinem Zimmer entdeckt. Laut Polizei wies der 70-Jährige Stichverletzungen auf.

Mitpatient ist tatverdächtig

Nach ersten Erkenntnissen soll er von einem anderen Patienten nachts mit einem Messer getötet worden sein. Gegen den 40-Jährigen wurde am Sonntag ein Unterbringungsbefehl erlassen. Er werde nun in einem anderen psychiatrischen Krankenhaus betreut, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Sonderkommission soll die Hintergründe der Tat klären. Die Leiche wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert.