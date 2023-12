600. Baby am Westallgäu-Klinikum in Wangen geboren

In der Klinik in Wangen im Allgäu ist das 600. Neugeborene in diesem Jahr zur Welt gekommen. Diese Zahl ist auch für den Erhalt der Geburtsklinik wichtig.

Am Westallgäu-Klinikum in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist dieses Jahr das 600. Baby geboren worden, das hat das Klinikum nun mitgeteilt. Der kleine Jakob sei wohl auf und die Eltern überglücklich, heißt es in einer Mitteilung. Klinik braucht mindestens 600 Geburten im Jahr Die Geburt des kleinen Jakobs ist etwas Besonders, weil das Westallgäu-Klinikum mit ihm eine wichtige Aufgabe für dieses Jahr erfüllt hat. Der Ravensburger Kreistag hatte im Mai 2022 Bedingungen für den Erhalt der Geburtsklinik in Wangen geäußert. Eine davon war, dass die Zahl der Geburten jährlich zwischen 600 und 800 liegt. Bis Ende des Jahres rechnet die Klinik noch mit über 70 weiteren Geburten. Das seien einige mehr als im Vorjahr, heißt es. "Geburtshilfen in der Nähe sind wichtig" Die Mutter des 600. Babys wünscht sich, dass das Westallgäu-Klinikum auch künftig erhalten bleibt. Für Sandrina Brendel ist es das zweite Kind. Auch ihr erster Sohn wurde in der Geburtsklinik im Allgäu geboren. „Wenn man kleinere Geburtshilfen schließen würde, würden nur riesige übrig bleiben und da hört man dann oft von einer Massenabfertigung“ Der Landkreis Ravensburg sei einfach sehr groß, sagt sie. Von Leutkirch aus brauche man in die Klinik in Ravensburg mehr als eine Stunde. Wenn einem gerade die Fruchtblase geplatzt ist, sei das ein bisschen viel, so die frisch gebackene Mutter. Nach Wangen ginge es deutlich schneller.