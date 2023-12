Festspiele in Burgrieden bereiten neues Karl-May-Stück vor

Vor 60 Jahren kam der Film Winnetou I in die Kinos. Winnetou-Geschichten werden auch im Freilichttheater in Burgrieden aufgeführt. Die beliebten Geschichten nach den Büchern von Karl May werden heute zum Teil kritisch gesehen.

Die Verfilmung Winnetou I nach der Vorlage von Karl May ist erstmals vor 60 Jahren in die deutschen Kinos gekommen. Viele Erwachsene erinnern sich noch an das Ereignis, aber vor allem an die später häufig im Fernsehen gezeigten Filme. Inzwischen ist an der kulturellen Darstellung Kritik aufgekommen. In Burgrieden (Kreis Biberach), wo seit fast zehn Jahren Karl-May-Festspiele unter freiem Himmel aufgeführt werden, gibt es in den Drehbüchern Anpassungen an die heutige Zeit.

Die Filme um Winnetou und Old Shatterhand waren ein großer Erfolg und faszinierten das Publikum. Claudia Huiz von den Festspielen Burgrieden glaubt, dass die Beliebtheit der Filme und der Freilichtaufführung in dem Muster von Gut gegen Böse liegt und dass die Geschichte um Winnetou, den Gerechtigkeit suchenden Häuptling der Apachen, für die ganze Familie etwas bietet.

Ich glaube, dass das Geheimnis in der Generationenfrage liegt, also der Großvater kann mit dem Enkel gehen, und das Thema Gut gegen Böse funktioniert ja auch immer.

Im vergangenen Jahr entbrannte eine Debatte über die Winnetou-Filme, nachdem der Ravensburger Verlag zwei Filmbegleitbücher zu einem neuen Jugendfilm vom Markt genommen hatte. Es wurde diskutiert, ob es sich bei den Geschichten um kulturelle Aneignung handele. Für Winnetou-Kenner Siegfried Baumann sind die Geschichten reine Fiktion, eine Art Märchen. Ob sie zeitgemäß seien, entscheide das Publikum.

Es sind Märchen, es sind Fiktionen, es sind Romane. Ich sehe da nicht unbedingt eine kulturelle Aneignung.

Die Verantwortlichen der Festspiele Burgrieden sind für die kommenden Aufführungen sensibilisiert. Nächstes Jahr werde das Stück "Unter Geiern" aufgeführt und das Drehbuch dazu werde angepasst, so Claudia Huiz.

Es muss nach 2023 passen, nicht alles, was man vor 60 Jahren gemacht hat, ist heute möglich. Wir haben einen guten Regisseur, einen guten Textbuchautor, der Fingerspitzengefühl hat.

Bei den Festspielen Burgrieden steht im nächsten Jahr "Unter Geiern" auf dem Programm. SWR

Und die Geschichten von Karl May über die Männerfreundschaft von Winnetou und Old Shatterhand werden weitergehen, bei den Open-Air-Festspielen in Burgrieden im nächsten Jahr.