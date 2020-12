Trotz des ausgesprochenen Versammlungsverbotes haben am Sonntag in Konstanz rund 50 Personen an einer Demonstration von Veranstaltern der Konstanzer "Querdenken"-Szene teilgenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie in kleineren Gruppierungen unterwegs. Bei einer Kontrolle leistete eine Frau Widerstand, dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Einige Teilnehmer verstießen zudem gegen die Corona-Verordnung. Ein Verein und mehrere Einzelpersonen hatten fünf Versammlungen mit insgesamt rund 2.500 Personen angemeldet. Zusätzlich hatten sie zu einem Lichterlauf aufgerufen. Die Stadt hatte diese im Vorfeld verboten.