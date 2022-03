per Mail teilen

Das Hegau Jugendwerk in Gailingen im Landkreis Konstanz hat am Freitag mit einem Festakt sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. In dem Neurologischen Krankenhaus und angeschlossenem Rehabilitationszentrum werden schädel-hirn-verletzte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ganzheitlich betreut. Basierend auf den Ideen Friedrich Schmieders wurde das Hegau Jugendwerk als bundesweite Modelleinrichtung gegründet. Heute ist sie eine der größten ihrer Art bundesweit.