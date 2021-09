per Mail teilen

Ein 45-Jähriger ist vom Landgericht Ravensburg wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Januar in Bavendorf seinen 52 Jahre alten Mitbewohner während eines Streits mit einem Messer erstochen hat. Der 45-Jährige habe sich während der Verhandlung immer wieder in Widersprüche verstrickt, hieß es von Seiten des Gerichts.