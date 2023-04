per Mail teilen

42 Boa Constrictor sind vor zehn Tagen in Unteruhldingen am Bodensee im Reptilienhaus zur Welt gekommen. Eine Überraschung für die Mitarbeitenden.

42 auf einen Streich – so viele Boa Constrictor-Babys sind vor etwas mehr als einer Woche in Unteruhldingen (Bodenseekreis) am Bodensee im Reptilienhaus geschlüpft. Alle von einer Schlangen-Mama. Eine ziemliche Überraschung für die Mitarbeitenden.

Schlangen-Babys sind noch klein und leicht

Die Baby-Schlangen sind grau-weiß oder braun-weiß gemustert. Jede von ihnen ist etwa 25 Zentimeter lang und wiegt gerade mal 20 Gramm. Die 42 kleinen Schlangen leben derzeit in einem Terrarium, es ist mit Holzstreu ausgelegt, eine Bodenheizung bringt Wärme.

Mutter Hermine - Vater Snape

Die Mutter-Schlange trägt den Namen Hermine, sie ist gut drei Meter lang. Dass sie 42 Babys auf einmal bekommt – eine große Überraschung für Tierpflegerin Renate Hug.

"Ich habe so etwas auch zum ersten Mal gesehen. Das war schon ein Erlebnis."

Alle 42 kommen innerhalb weniger Stunden zur Welt

Schlange Hermine war zuvor 120 Tage lang schwanger gewesen und wurde immer dicker, erklärt Reptilienhaus-Leiter Peter Kisser. Ein Tierarzt leitete schließlich die Wehen ein. Eine Woche später kamen dann alle 42 Baby-Boas innerhalb weniger Stunden zur Welt. Dass sie wohl mehr als die üblichen 20 bis 30 Babys zur Welt bringen würde, hatte Kisser zu diesem Zeitpunkt schon geahnt.

"Das Muttertier ist sehr groß und schwer. Auch der Vater ist mit zweieinhalb, drei Metern recht groß. Richtige Kaliber für Boas. Dementsprechend ist die Zahl der Babys hoch geworden."

SWR-Reporterin Marlene Fuchs hat die Baby-Schlangen besucht:

Schlangen bleiben zum Teil in Unteruhldingen

In der Natur würden wohl nur zwei bis drei der Babys überleben, so Kisser, dort gebe es zu viele Fressfeinde. Doch im Reptilienhaus würden die Schlangen-Babys nun gut gepflegt.

Ein paar der Boas werden auch künftig im Reptilienhaus in Unteruhldingen bleiben. Sie können bis zu 40 Jahre alt werden. Die restlichen über 30 Geschwister sollen in anderen Reptilienhäuser oder auch in privaten Haushalten unterkommen.