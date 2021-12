Der Verein Frauen helfen Frauen in Friedrichshafen begeht in dieser Woche sein 40-jähriges Jubiläum. Pro Jahr werden dort rund 300 Frauen betreut, die sich in Notlagen befinden. Die Vorständin des Vereins, Roswitha Fuchsschwanz, sagte gegenüber dem SWR, spezielle Hilfe für Frauen in Krisensituationen sei noch immer nötig.