Am 27. Juni 1983, kurz vor Mittag, ist ein französischer Kampfjet in ein Wohngebiet in Biberach-Birkendorf gestürzt. Bei dem Unglück starben acht Menschen, 13 wurden verletzt.

Vor genau 40 Jahren stürzte ein französisches Militärflugzeug vom Typ Mirage in ein Biberacher Wohngebiet. Die Mirage war in Begleitung eines weiteren Kampfjets im Tiefflug von Straßburg nach Memmingen unterwegs. Beim Biberacher Flugplatz stieß sie mit einem Privatflugzeug zusammen, das in einen Wald stürzte. Der Pilot des Privatflugzeugs und sein Fluggast kamen ums Leben. Der Düsenjet raste rund drei Kilometer weiter und stürzte ins Wohngebiet im Stadtteil Birkendorf. Ob der Pilot da noch bei Bewusstsein war, ist ungeklärt. Möglicherweise hatte ein Fehler am Funksystem ihn abgelenkt.

"Wir hätten dreistellige Opferzahlen haben können."

Von einem "Trümmerfeld" spricht der damalige Einsatzleiter und Biberacher Polizeichef Kurt Frey heute. Er war als einer der ersten am Unglücksort im Meisenweg eingetroffen. Und es hätte noch sehr viel schlimmer ausgehen können. Denn der Jet krachte knapp hinter der Pharmafirma Thomae (heute Boehringer Ingelheim) und wenige Meter vor einem Supermarkt samt Tankstelle ins Wohngebiet. "Ich wage zu prognostizieren, dass wir dreistellige Opferzahlen gehabt hätten." Das Unglück wäre vermeidbar gewesen, wenn Tiefflüge über Biberach und dem Flugplatz damals bereits untersagt gewesen wären, so Frey weiter.

Feuerwalze und enorme Hitze

Schwer getroffen war auch das Haus der Familie Graf im Meisenweg 52. Unter den fünf Toten hier waren die Eltern von Bernd Graf. Der heute 66-Jährige war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht vor Ort und hatte im Autoradio davon gehört. Dass sein Elternhaus betroffen war, erfuhr er erst, als er wieder in Biberach war. Ans Haus durfte er erst Tage später. Den Blick von einer Leiter aus in sein ehemaliges Kinderzimmer vergisst er nicht. Seine Glaskrüge seien geschmolzen gewesen. Die Feuerwalze mit dem Kerosin der Mirage habe also Temperaturen von 1.000 Grad erzeugt.

Das Haus der Familie Graf nach dem Absturz. privat

"Ich stand urplötzlich wie im Dunkeln."

"Es war, als ob jemand das Licht ausgeknipst hätte - ich stand urplötzlich wie im Dunkeln, war ja eigentlich auf andere Dinge fixiert", erinnert sich Bernd Graf. In seinem Maschinenbaustudium pausierte er ein Semester, baute das Elternhaus wieder auf und kümmerte sich um die anfallenden juristischen Dinge und Versicherungsfragen. Reibungslos sei das mit den Ansprechpartnern vor Ort gelaufen, komplizierter sei es mit übergeordneten Stellen gewesen, wie dem damaligen Amt für Verteidigungslasten, das für Schäden von NATO-Truppen zuständig war, und manchem Versicherungskonzern.

Bernd Graf heute: Er hat bei dem Absturz die Eltern verloren. SWR Johannes Riedel

Appell für Frieden

15 Jahre habe er gebraucht, die Geschehnisse zu verarbeiten. Wenn Bernd Graf heute Tiefflieger wahrnimmt, hält er sich die Ohren zu und hofft, dass sie am Himmel bleiben. Das Ereignis habe ihn gelehrt, "nichts auf die lange Bank zu schieben", wie seine Eltern es mit Reiseplänen für den nahenden Ruhestand gemacht hätten. Persönlich engagiert er sich mit seinen Motorradfreunden Biberach für Völkerverständigung im Rahmen der Biberacher Städtepartnerschaften. "Zwischenmenschliche Begegnungen machen die Welt friedlicher", sagt er.

Gedenkgottesdienst in Biberach

Erinnert an den Schreckenstag wird Bernd Graf, wenn er Bilder zerbombter Häuser in der Ukraine sieht. Er stelle sich die Situation der Menschen dort genauso vor wie seine damals. "Das Sterben muss endlich aufhören", sagt er. Die Stadt Biberach erinnert am Dienstagnachmittag an die Opfer des Flugzeugabsturzes vor 40 Jahren, in einer Gedenkstunde mit ökumenischem Gottesdienst in der St. Josef Kirche in Birkendorf, 400 Meter vom Unglücksort entfernt. Bernd Graf wird hingehen.