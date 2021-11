3G-Kontrollen auch auf Katamaran und Fähre

In Bussen, Bahnen, auf dem Bodensee-Katamaran und den deutschen Fähren gilt ab sofort die 3G-Regel. Auch in Firmen wie Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen wird der 3G-Status überprüft.

Am Mittwoch ist die von Bund und Ländern beschlossene 3G-Regelung für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Kraft getreten. Stichprobenartig wollen die Stadtwerke Konstanz und auch der bodo-Verkehrsverbund Oberschwaben überprüfen, ob ihre Fahrgäste geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen von der 3G-Regelung sind allerdings Schülerinnen und Schüler. Kein 3G auf Schweizer Fährschiffen Die 3G-Regel gilt nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch auf dem Katamaran, der zwischen Konstanz und Friedrichshafen fährt, und auf den Fähren, die zwischen Konstanz und Meersburg verkehren. Der Fährbetrieb zwischen Friedrichshafen und dem thurgauischen Romanshorn wird von deutschen und schweizerischen Verkehrsunternehmen betrieben, hier gilt 3G nur auf den deutschen Fähren. Auf den Schweizer Fährschiffen wird nur im bedienten Restaurantbereich ein 3G-Nachweis verlangt. 3G am Arbeitsplatz Auch am Arbeitsplatz gilt ab sofort 3G. Laut einer Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben hat es bei den Unternehmen in der Region in den vergangenen Tagen noch viele Unsicherheiten in Bezug auf die 3G-Regelung gegeben. Im Mittelpunkt standen Fragen zur Art der Kontrolle und zur Dokumentation. Ohne 3G-Nachweis kein Einlass Die Firma Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen zum Beispiel überprüft ihre Mitarbeiter vor den Eingängen zum Betriebsgelände. Es gibt eine Teststation, diese ist sieben Tage die Woche für Mitarbeiter geöffnet. Sie werde sehr gut angenommen, so Dr. Samuel Schmidt, Leiter des Werksärztlichen Dienstes. Es kämen auch viele Geimpfte zum Test, um sicherzugehen, dass sie nicht infiziert seien. SWR-Reporterin Rebecca Lüer hat sich die Teststation bei Rolls-Royce Power Systems angeschaut: 3G am Arbeitsplatz zusammengefasst • 3G-Nachweise müssen vor Betreten des Arbeitsplatzes kontrolliert werden. Geimpfte und Genesene werden einmalig kontrolliert, Getestete täglich.



• Unternehmen haben laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales allerdings weiterhin nicht das Recht, den Impfstatus ihrer Beschäftigten direkt abzufragen. Wer seinen Impfstatus nicht preisgeben will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen.



• Selbst vorgenommene Schnelltests reichen als Nachweis nicht aus. Möglich sind Selbsttests im Betrieb unter Aufsicht des Arbeitgebenden oder beauftragten Dritten.



• Wer sich als Ungeimpfte oder Ungeimpfter nicht testen lassen will, darf seinen Arbeitsplatz nicht betreten. Dies kann für Arbeitnehmende finanzielle und rechtliche Folgen haben.



• Strafen für Vergehen: Bis zu 25.000 Euro - für Arbeitgebende und Arbeitnehmende.