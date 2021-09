3G-Regel gilt bei Einreise in die Schweiz

Ab sofort gilt die 3G-Regel für die Einreise in die Schweiz. Wer in die Schweiz einreisen will, muss nachweisen, dass er oder sie geimpft, genesen oder getestet ist. Bislang galt dies nur für Flugreisende. Zusätzlich müssen sich ungeimpfte, noch nie an Corona erkrankte oder auch bereits genesene Personen nach vier bis sieben Tagen in der Schweiz erneut testen lassen. Menschen, die aus Grenzregionen in die Schweiz kommen, sind von den verschärften Einreiseregeln ausgenommen. Als Grenzregion gilt ganz Baden-Württemberg und Bayern. Ebenfalls nicht betroffen sind Kinder und Jugendliche unter 16, sowie Grenzgänger und Transitreisende.