Am Samstag startet zum 35. Mal das Bodenseefestival. Über 70 Veranstaltungen werden geboten, verteilt auf die Vierländerregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.

Unter dem Motto "über Grenzen" sind zum diesjährigen Bodenseefestival Künstlerinnen und Künstler eingeladen worden, die sich kreativ mit Grenzen aller Art auseinandersetzen. Mit Avi Avital als Artist in Residence und dem vision string quartet als Ensemble in Residence kommen musikalische Grenzgänger an den Bodensee. Ihr musikalisches Repertoire reicht von Klassik über Jazz und Pop zu Funk. Darüber hinaus sind viele weitere Veranstaltungen aus Musik, Theater, Tanz und Literatur im Bodenseeraum geboten, die zum Teil "die Grenze hautnah erleben lassen", heißt es von den Veranstaltern. Das Festival dauert bis zum 29. Mai.

Intendantin und Geschäftsführerin des Bodenseefestivals, Alexandra Gruber über die Höhepunkte:

25 verschiedene Veranstaltungsorte sollen die Gäste dazu animieren, die Vierländerregion besser kennenzulernen. Die Auftaktveranstaltung zum Bodenseefestival im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus ist lange schon ausgebucht. Für das anschließende Eröffnungskonzert mit Artist in Residence Avi Avital gemeinsam mit dem Orchestra della Svizzera Italiana gibt es noch Karten.

Höhepunkte des diesjährigen Bodenseefestivals

Direkt an der deutsch-österreichischen (17. Mai) sowie an der österreichisch-schweizerischen Grenze (23. Mai) führt das Café Fuerte das Stück "Truck Stop" auf. Das Theater entwickelt seine Stücke immer zu aktuellen Themen und für die entsprechenden speziellen Orte.

Artist und Ensemble in Residence

Artist in Residence Avi Avital ist gleich in neun Konzerten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu hören. Der in Israel geborene Ausnahme-Musiker ist Virtuose auf der Mandoline. Das Ensemble in Residence vision string quartet gibt fünf verschiedene Konzerte, zum Teil mit dem iranischen Gitarristen Mahan Mirarabist. Außer dem klassischen Streichquartett-Repertoire spielen die vier Musiker eigene Kompositionen aus Genres wie Folk, Pop, Funk und Jazz.

Das ganze Programm des Bodenseefestivals 2023 finden Sie über diesen Link im Internet.

Veranstaltung des Bodenseefestvals im Schlosshof von Schloss Salem (Archivbild). Pressestelle Alexandra Gruber Bodenseefestival Intendanz