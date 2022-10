345 junge Polizisten und Polizistinnen in Biberach vereidigt

345 Polizeianwärter der Hochschule für Polizei sind in Biberach vereidigt worden. Die jungen Frauen und Männer haben in diesem Jahr ihre Ausbildung zum mittleren oder gehobenen Dienst begonnen.

In Biberach sind am Montag 145 Polizistinnen und 200 Polizisten vereidigt worden. Sie haben in diesem Jahr ihre Ausbildung aufgenommen. Nach einem ersten theoretischen Block gehen sie bereits nächstes Jahr in einem praktischen Teil ihrer Ausbildung bei den Polizeipräsidien im Land mit auf Streife.

Der Polizeiberuf - anstrengend, aber chancenreich

Als Polizist zu arbeiten sei sehr anstrengend, aber auch vielfältig und chancenreich, so Kriminalhauptkommissar Frank Schröder von der Hochschule für Polizei in Biberach. Vor allem aber sei das Land auch ein sicherer Arbeitgeber. Der Staatssekretär im Innenministerium, Wilfried Klenk, sagte, derzeit seien alle Ausbildungsstellen besetzt. Der Altersumbruch bei der Polizei sei in vollem Gange. Nachdem viele altgediente Beamte in den Ruhestand getreten seien, habe das Land in den vergangenen sechs Jahren 10.000 Polizeistellen neu besetzt – gut ein Drittel aller 29.000.

Polizeianwärter für 2023 gesucht

Für das kommende Jahr werden laut Klenk noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht. Denn das alltägliche Zusammenleben brauche Normen und Regeln, so Polizeiseelsorger Erich Schäfer.

"Normalität basiert auf Normen."

Nach dem offiziellen Festakt verpflichteten sich die 345 jungen Menschen auf die Landesverfassung und das Grundgesetz.