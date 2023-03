Das Junge Theater Konstanz feiert ab Sonntag sein 33-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumswoche. Bis 18. März gibt es Workshops, Führungen und natürlich viel Theater.

33 Jahre Junges Theater Konstanz (JTK) werden in den kommenden Tagen gefeiert: Eine Woche lang zeigt das Theater in seinen drei Spielstätten Stücke für junge Menschen. Darüber hinaus können nachmittags Proben der vier Mitmachclubs, also der Theatergruppen für verschiedene Altersgruppen, besucht werden. Mit dem Jubiläumsprogramm will sich das Team vom Jungen Theater bei denjenigen bedanken, die das JTK unterstützen und mitmachen.

Jubiläumswoche mit Theaterstücken und Workshops

In den drei Spielstätten des Konstanzer Theaters Werkstatt, Spiegelhalle und Stadttheater werden in der Jubiläumswoche jede Menge Aufführungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Stücke werden aber auch Erwachsenen empfohlen. Zu sehen ist zum Beispiel "Ich lieb Dich" ab 8 Jahren. Gezeigt wird außerdem das mit dem Kinderbuchpreis 2022 ausgezeichnete Stück "Und alles" ab 10 Jahren sowie die "Animal Farm" nach George Orwell ab 12 Jahren. Zu allen Aufführungen werden auch Nachgespräche angeboten.

Die Spiegelhalle des Theaters Konstanz am Bodenseeufer. Ilja Mess

Mit Jugendlichen die Zukunft des Theaters gestalten

Neben den Aufführungen wird Programm für alle Altersgruppen angeboten. Jugendliche können unter anderem an Tanzworkshops teilnehmen. Für Familien gibt es verschiedene Angebote zum Mitmachen. Bei der "Konferenz der wesentlichen Dinge" möchte sich das Team des Jungen Theaters mit anderen Kulturvermittlern, Jugendarbeitern und Jugendlichen über die Stadt, das Theater und seine Zukunft gemeinsam Gedanken machen. Als Highlight gibt es am letzten Abend dann eine Party für Mitarbeitende, Ehemalige und Theaterfreunde.

Das Junge Theater Konstanz gibt es seit 1989

Während des Baden-Württembergischen Theatertreffens in Konstanz wurde 1989 das Junge Theater Konstanz gegründet. Zunächst präsentierte es sein Programm im "Alten Lokschuppen" am Hafen, bevor dann im Jahr 1993 die "Spiegelhalle" bezogen wurde. Sehr erfolgreich startete man hier 1994 mit der Uraufführung "Der elektrische Reiter", die 1995 als eine der zehn interessantesten Inszenierungen zum Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffen in Berlin eingeladen wurde. Ein weiterer großer Erfolg war das Stück "Am Fenster des Abendkönigs", das 1996 zu nationalen und internationalen Festivals eingeladen wurde.

Spielwiese zum Ausprobieren für Kinder und Jugendliche

Neben professionellem Theater für junges Publikum bietet das Junge Theater Konstanz auch mobile Produktionen in Schulen und Kindergärten an. In den Mitmachclubs wird den Kindern und Jugendlichen außerdem ein Raum geboten, in dem sie sich mit eigenen Stücken und Formaten ausprobieren können. Aktuell kooperieren 15 Schulen und zwei Kindergärten mit dem Theater.