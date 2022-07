30 Jahre Archäologisches Landesmuseum in Konstanz

Das Archäologische Landesmuseum in Konstanz wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Am Samstag gibt es einen Festakt, zudem wird eine neue Sonderausstellung eröffnet.

Sendung am Fr. , 8.7.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional, SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen