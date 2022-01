Entspannt einkaufen in Konstanz mit 2G-Bändchen

In Konstanz können Kundinnen und Kunden beim Einkaufen ein 2G-Bändchen vorzeigen - und müssen somit nicht jedes Mal beim Betreten eines Geschäfts, ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzuzeigen.

Das Einkaufen soll damit vereinfacht, Bummeln attraktiver werden. Im Einkaufszentrum LAGO können Kundinnen und Kunden schon seit Wochen mit ähnlichen Bändchen durchs Einkaufscenter schlendern. Die Händler-Interessensvertretung Treffpunkt Konstanz hat das Angebot nun zusammen mit dem Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung für das Stadtgebiet eingeführt. Abgesprochen habe man sich auch mit dem Ordnungsamt.

Wie funktioniert die Aktion?

An diversen Ausgabestellen zeigt man einmal seinen 2G-Nachweis, kriegt dann ein Bändchen um das Handgelenk und zeigt das beim Einkaufen in den teilnehmenden Geschäften vor. Das erste Bändchen ist gelb und gilt von Freitag bis Sonntag in einer Woche, dann wechselt die Farbe. Der Verein weist auf seiner Internetseite ausdrücklich darauf hin, dass man mit den 2G-Bändchen keine Diskriminierungsdiskussion in der Stadt starten wolle, die Bändchen sind auch kein Muss.

2G-Bändchen auch in anderen Städten der Region

Auch andere Städte der Region haben schon Erfahrungen mit 2G-Bändchen gesammelt, Friedrichshafen etwa oder auch Ravensburg. In Ravensburg lief die Bändchen-Aktion im Dezember an zwei Wochenenden und zweimal je eine Woche. Händler und Kunden hätten das Angebot sehr positiv angenommen, sagte Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg, am Freitag dem SWR. Er schätzt, dass rund 10.000 Menschen pro Tag die Bändchen zum Einkaufen nutzten. Man werde zeitnah entscheiden, ob die 2G-Bändchen auch im neuen Jahr angeboten werden sollen.