260 Packungen Pistazien gestohlen

In Lindenberg (Kreis Lindau) haben Polizisten einen Pistazien-Dieb festgenommen. Er soll rund 260 Packungen Nüsse gestohlen haben. Der Mann war auf frischer Tat ertappt worden. Die Filialleiterin eines Supermarktes beobachtete den 46-Jährigen dabei, wie er rund 40 Packungen Pistazien in einem Müllsack aus dem Supermarkt trug. Als die Polizei eintraf, flüchtete er mit einer 17-jährigen mutmaßlichen Komplizin. Die beiden konnten aber kurze Zeit später festgenommen werden. In dem Auto des Mannes fanden die Beamten dann rund 260 Packungen Pistazien im Wert von über 850 Euro. Es wird vermutet, dass die restlichen Packungen aus einem anderen Supermarkt der Region stammen, aus dem zuvor das gesamte Pistazienangebot verschwunden war.