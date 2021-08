In Vorarlberg sind in den vergangenen sechs Tagen über 25.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Laut Landesregierung waren es allein am Samstag bei einer anmeldefreien Aktion über 1.000 Menschen. Inzwischen haben in Vorarlberg knapp 60 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten.