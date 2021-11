250. Todestag von Orgelbauer Joseph Gabler aus Weingarten

Der berühmte oberschwäbische Orgelbauer Joseph Gabler ist vor 250 Jahren gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Orgelbauer des 18. Jahrhunderts.

Das erste Meisterwerk Joseph Gablers war die Orgel in der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen (Landkreis Biberach). Gabler baute sie von 1728 bis 1736. Eigentlich wurde Gabler im Kloster Ochsenhausen als Schreiner ausgebildet. Doch auf der Wanderschaft erlernte er in Mainz die Kunst des Orgelbaus.

Der Blick von der Orgel auf den Innenraum der Basilika Weingarten. SWR Thea Thomiczek

Joseph Gabler baute weitere Instrumente, etwa für das Münster in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) und die Basilika in Weingarten (Landkreis Ravensburg). Dort entstand die größte und bedeutendste Barockorgel Süddeutschlands, an der Gabler 13 Jahre lang arbeitete.

Die Orgel in der Westempore der Basilika in Weingarten verfügt über 63 Register und 6.666 Pfeifen. Der freistehende Spieltisch zählt zu einem der frühesten seiner Art überhaupt und besitzt Registerzüge aus massivem Elfenbein. Im Jahr 1750 wurde die Orgel fertiggestellt. Josef Gabler lebte mit seiner Familie in Weingarten und starb am 8. November 1771.