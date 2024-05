Vor 25 Jahren haben starke Regenfälle den Bodensee zum Überlaufen gebracht. Städte und Gemeinden am See waren teils überflutet. Beim Pfingsthochwasser entstanden Schäden in Millionenhöhe.

Der Inseldamm auf die Reichenau (Kreis Konstanz) war überflutet. Nur große Fahrzeuge konnten den Inselzugang überwinden. SWR Die Bodenseezuflüsse, wie hier die Argen, brachten jede Menge Baumstämme und Schwemmholz in den See. SWR In Steckborn (Thurgau) auf der Schweizer Seite des Untersees stand das Wasser besonders hoch. SWR Auch im Allgäu traten Bäche und Flüsse über die Ufer, wie hier in Maselheim (Kreis Biberach). SWR Auf manchen Feldern stand das Wasser knöchelhoch, die Ernten waren großteils zerstört. SWR Als das Wasser zurückging, konnten die Keller ausgepumpt werden. SWR Das Hochwasser hat Schlamm und Geröll mitgebracht. Die Aufräumarbeiten dauerten lange an. SWR