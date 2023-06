In Konstanz und im benachbarten schweizerischen Kreuzlingen beginnt am Samstag der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt. Der Veranstalter rechnet mit rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern.

In Konstanz und in der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen findet am Samstag und Sonntag der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt statt. Laut Veranstalter, der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, werden rund 80.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Flohmarkt findet erstmals seit der Corona-Pandemie wieder statt und ist einer der größten Süddeutschlands.

Der Flohmarkt startet am Samstag um 16 Uhr im schweizerischen Kreuzlingen. In Konstanz dürfen die Marktstände am Seerhein, Winterersteig und Webersteig erst um 18 Uhr und in der Innenstadt mit Kreuzlingerstraße, Oberer Laube, Lutherplatz, Unterer Laube und Rheinsteig um 19 Uhr öffnen. Der Verkauf ist bis Sonntag um 18 Uhr erlaubt.

Die Brücke über den Konstanzer Seerhein während des Flohmarkts. Pressestelle MTK/Chris Danneffel

Für Autoverkehr gesperrt, Fahrräder werden bewacht

Teile der Konstanzer Innenstadt sind bereits ab dem Samstagvormittag für den Verkehr gesperrt. Der Veranstalter empfiehlt Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Fahrräder gibt es erstmals einen kostenlosen bewachten Parkplatz im Bereich des Herosé-Parks.

Sondermärkte und Kulturbühne

Der Flohmarkt bietet eine bunte Mischung aus privaten und professionellen Standbetreibern. Insgesamt sind es laut Veranstalter rund 1.000 Stände. Für Sammler interessant sind etwa auch Sondermärkte für Schallplatten, Comics und Modelleisenbahnen. Wer alle Stände besuchen will, hat einen Fußmarsch von über neun Kilometern vor sich. Neu ist eine Kulturbühne auf dem Sankt-Stephans-Platz.