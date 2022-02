Millionenförderung für ländlichen Raum in Oberschwaben und am Bodensee

Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum des Landes Baden-Württemberg fließen knapp 22 Millionen Euro in die Region Bodensee-Oberschwaben. Das Geld wird vorwiegend für Projekte aus dem Bereich Innenentwicklung und Wohnen verwendet, heißt es vom Ministerium für Ländlichen Raum. Insgesamt werden rund 350 Projekte gefördert. Es sollen beispielsweise mehr Spiel- und Dorfplätze entstehen, Grünflächen und Sitzbänke und attraktive Ortsmitten. Größter Empfänger der Region ist der Landkreis Sigmaringen, in dem 103 Projekte mit rund 6,8 Millionen Euro gefördert werden, gefolgt vom Landkreis Ravensburg, der rund 5,5 Millionen Euro für 104 Projekte erhält. In den Landkreis Biberach fließen etwa fünf Millionen Euro, in den Bodenseekreis rund drei und in den Kreis Konstanz über zwei Millionen Euro.