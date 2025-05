per Mail teilen

Gewitter mit Blitz und Donner gibt es immer wieder - besonders im Sommer. Doch im vergangenen Jahr war es in der Region Bodensee-Oberschwaben laut Blitz-Statistik ruhiger als 2023.

In der Region Bodensee-Oberschwaben hat es 2024 deutlich weniger geblitzt als noch im Vorjahr. Rund 5.000 Mal hat der Blitz in den Kreisen Sigmaringen, Biberach, Konstanz, Bodensee und Ravensburg eingeschlagen.

Blitzdichte: Kreis Ravensburg ist Spitzenreiter

Spitzenreiter bei den Blitzen in der Region war 2024 der Kreis Ravensburg. Rund 1.500 Mal schlug dort der Blitz ein. Das meldet der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids . Auf den Quadratkilometer kommen damit rund 0,9 Blitze pro Jahr. Insgesamt gab es im Kreis Ravensburg aber rund 400 Blitze weniger als noch 2023.

700 Blitze weniger im Kreis Biberach

Auch im Kreis Biberach hat es im vergangenen Jahr rund 700 Blitzeinschläge weniger gegeben. Hier zählt der Blitz-Informationsdienst insgesamt rund 1.270 Blitze. Die wenigsten Einschläge in der Region Bodensee-Oberschwaben verzeichnet der Bodenseekreis mit rund 430. Laut dem Blitz-Informationsdienst entstehen Blitze häufiger, je wärmer und feuchter es ist. In eher trockenen Jahren blitzt es also weniger.

In Baden-Württemberg war der Zollernalbkreis Spitzenreiter bei der Blitzdichte. Hier schlugen im Verhältnis zur Fläche die meisten Blitze im Land ein, nämlich 1,27 pro Quadratkilometer und Jahr.

Laut Aldis/Blids zählen in ihrer Statistik nur Erdblitze, also nur Einschläge und keine Entladungen in den Wolken. Jeder Blitz zählt nur einmal. Deutschlandweit hat der Blitz vergangenes Jahr im Schnitt alle zweieinhalb Minuten eingeschlagen.