per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B33 neu bei Singen (Kreis Konstanz) ist am Karfreitag Schaden in Höhe von mehr als 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte sich an einem teuren Auto bei hoher Geschwindigkeit ein Teil eines Reifens gelöst. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Zur Dokumentation des 450 Meter langen Trümmerfelds setzte die Polizei eine Drohne ein.