per Mail teilen

Das Landgericht Ravensburg hat eine Bilanz zum Dieselskandal gezogen. Demnach wurden bislang allein gegen die Volkswagen AG rund 2.000 Verfahren bearbeitet.

Der Dieselskandal hat dem Ravensburger Landgericht in den vergangenen neun Jahren viel Arbeit gemacht. Nun hat das Gericht Bilanz gezogen. Es ging um Schadenersatzansprüche für eine in Dieselfahrzeugen illegal verbaute Schummelsoftware, mit der bei Abgas-Messungen Werte geschönt wurden. War sie verbaut, bekamen die Autobesitzer in der Regel Recht und es floss Geld.

Schadenersatz für betrogene Kunden

In einem Fall waren es rund 20.000 Euro Schadenersatz. In einem anderen musste der Konzern ein Fahrzeug zurücknehmen und dem Kunden den Neuwert von 30.000 Euro zurückerstatten. Haftstrafen hingegen verhängte im Dieselskandal vor gut einer Woche das Landgericht Braunschweig. Es traf zwei VW-Führungskräfte. Zwei Ex-Mitarbeiter bekamen Bewährungsstrafen.