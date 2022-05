per Mail teilen

Im Bodenseekreis sind derzeit fast 2.000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen gemeldet. Knapp 500 von ihnen sind laut Landratsamt in Unterkünften des Landkreises sowie der Städte Friedrichshafen und Überlingen untergebracht. Die Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Tettnang und Langenargen sind nur zum Teil belegt, teilte das Landratsamt mit.