Am 5. Mai vor 200 Jahren starb Napoleon Bonaparte auf St. Helena. Dem wohl berühmtesten Franzosen aller Zeiten widmet das Napoleonmuseum Schloss Arenenberg (Kanton Thurgau) dazu ab 11. Mai eine Sonderausstellung.

Einer der Höhepunkte der Ausstellung auf Schloss Arenenberg ist das Bett, in dem Napoleon der Überlieferung nach gestorben sein soll. Eine weitere Besonderheit ist eine Installation seines Grabes im Schlosspark von Arenenberg. Dort hatte bereits seine Stieftochter und Schwägerin Hortense, die viele Jahre am Bodensee lebte, eine Weide gepflanzt - in Anlehnung an das Originalgrab auf St. Helena.

Napoleon und der Bodensee

Die Ausstellung widmet einen ganzen Raum der Beziehung zwischen Napoleon und dem Bodensee. Selbst war er nie auf Schloss Arenenberg. SWR-Moderatorin Tina Löschner fragt den Leiter des Napoleonmuseums Arenenberg, Dominik Gügel, welche Verbindungen Napoleon zum Bodensee hatte.