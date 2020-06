In Meßkirch (Kreis Sigmaringen) hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine Disko geräumt. Trotz Corona-Auflagen hatten dort etwa 200 Menschen in einer Disko gefeiert. Nach Polizeiangaben trugen weder die Gäste noch das Personal einen Mund-Nasen-Schutz. Auch der Mindestabstand von 1,50 Meter sei wegen der Enge nicht eingehalten worden. Gegen drei Uhr am Morgen räumte die Polizei die Diskothek. Der Betreiber muss mit einer Anzeige rechnen.