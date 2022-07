Der SWR in Friedrichshafen: 20 Jahre Geschichten vom Bodensee und aus Oberschwaben

Wer wir sind und was wir machen:

In Friedrichshafen sitzt die Redaktion des SWR am Bodensee. Hinzu kommen Korrespondentenbüros in Konstanz, Ravensburg und Biberach. Gut zwei Dutzend Redakteurinnen und Redakteure sowie Technikerinnen und Techniker machen Programm für Hörfunk, Fernsehen und fürs Netz. Berichtet wird nicht nur aus den Kreisen Konstanz, Lindau, Bodensee, Ravensburg, Biberach und dem südlichen Kreis Sigmaringen, sondern auch länderübergreifend aus Vorarlberg und der Ostschweiz. Ein Ballungsgebiet mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern. Die Beiträge sind im gesamten SWR und in der ARD zu hören und zu sehen. Außerdem sendet das Studio auf SWR 4 Baden-Württemberg täglich regionale Nachrichten und berichtet am Nachmittag ausführlich in einer einstündigen Magazinsendung.