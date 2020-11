per Mail teilen

Morgens um vier Uhr waren Viehtransporter in Goppertshofen (Kreis Biberach) vorgefahren. Sie holten mehr als 260 Rinder ab. Alle Tiere wurden verbrannt. Denn eines von ihnen hatte BSE.

Der Hof von Josef und Doris Härle im Ochsenhausener Teilort Goppertshofen war in Baden-Württemberg der erste, auf dem BSE festgestellt wurde. Das war im Januar 2001. Der bundesweit erste Fall von Rinderwahn war wenige Wochen zuvor, am 24. November 2000, bekannt geworden. Auf dem Hof der Härles in Goppertshofen wurden mehr als 260 Rinder gekeult. Ein Tiefschlag für den Betrieb.

Wenige Tage später wurde der Rinderwahn auf zwei Höfen im Kreis Ravensburg diagnostiziert. Die Betriebe wurden gesperrt. Es folgten Tötungsaktionen, beispielsweise in Wangen im Allgäu. Damals berichtete SWR-Reporter Wolfgang Wanner:

Laut Bundeslandwirtschaftministerium gab es bis heute in Deutschland rund 415 Fälle von BSE bei Rindern. Die Forschung ging damals davon aus, dass BSE durch verseuchtes Tierfutter übertragen wird. Deshalb darf seit 2001 in Europa kein Tiermehl mehr verfüttert werden. 2011 meldete das Schweizer Bundesamt für Veterinärwesen noch einmal einen Fall von Rinderwahnsinn auf einem Bauernhof im Kanton St. Gallen .

"Ursprünglich war das Schlimmste befürchtet worden, es gab Hochrechnungen von Hunderttausenden von Toten. Mittlerweile ist es völlig verschwunden, es spielt keine Rolle mehr." Gerhard Glaser, Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen