Urteil: 20 Jahre Haft für Mafia-Mitglied aus Überlingen

Ein Mann, der bis 2021 in Überlingen ein Restaurant betrieb, ist unter anderem wegen Mitarbeit in der Mafia-Organisation "'Ndrangheta" in Italien verurteilt worden.

Sebastiano G. ist wegen Schmuggels von mehreren Hundert Kilogramm Kokain nach Deutschland und Umsatzsteuerbetruges in Höhe von etwa zwei Millionen Euro von einem Turiner Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Konstanz auf SWR-Anfrage. Er betrieb bis vergangenes Jahr eine Gastwirtschaft an der Überlinger Seepromenade. Sebastiano G. war nach Überzeugung eines Turiner Gerichtes außerdem Anführer der italienischen Mafia-Organisation "'Ndrangheta" in Süddeutschland. Urteil gegen Sebastiano G. ist noch nicht rechtskräftig 17 weitere Angeklagte erhielten ebenfalls hohe Haftstrafen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz bestätigte das Urteil. Es sei aber wegen diverser Einsprüche noch nicht rechtskräftig, hieß es. Ausgangspunkt für die Urteile war eine großangelegte Razzia im Mai des vergangenen Jahres. Dabei hatte die Polizei unter anderem in Überlingen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. An den Durchsuchungen in ganz Deutschland und Italien waren rund 800 Polizeibeamte und Steuerfahnder beteiligt, auch vom Polizeipräsidium Ravensburg. Es ging um Drogenhandel und schwarz gehandelte Lebensmittel aus Italien.