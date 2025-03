Auto kracht bei Horgenzell in Grillstelle - acht Jugendliche bleiben unverletzt

Eine 19-Jährige hat am Freitagabend bei Horgenzell (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es fuhr in eine Grillstelle und verfehlte acht Jugendliche nur knapp.

Viel Glück haben acht Jugendliche in Horgenzell im Kreis Ravensburg gehabt. Das Auto einer 19-Jährigen verpasste sie am Freitagabend um nur wenige Meter. Die junge Fahrerin war laut Polizei auf einem Gemeindeverbindungsweg unterwegs, als sie mit ihrem Auto an einer Kreuzung von der Fahrbahn abkam. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Es fuhr einen Abhang hinunter und krachte in einen Holzunterstand mit Grillstelle.

Der Pkw verfehlte acht Jugendliche, die sich an der Grillstelle aufhielten, nur um wenige Meter. Sie blieben unverletzt, ebenso wie die 19-jährige Autofahrerin. Ihr Pkw kam nach der Kollision mit dem Unterstand kurz vor einem Weiher zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro.

Die Feuerwehr verhinderte, dass auslaufende Betriebsstoffe das Erdreich kontaminierten. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.