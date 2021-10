Erinnerung an Würze-Papst aus Singen

Er ist der Erfinder des Brühwürfels, der Fertigsuppen und der Maggi-Würze: Julius Maggi wäre am Samstag 175 Jahre alt geworden. Er hat die Küchenwelt revolutioniert.

Die Maggi-Würze in der braunen Flasche mit dem rot-gelben Etikett ist bis heute der größte Erfolg von Julius Maggi, dessen Name in der Schweiz "Madschi" ausgesprochen wird. Der Sohn eines italienischen Einwanderers wurde am 9. Oktober 1846 in Frauenfeld im Kanton Thurgau geboren. Nachdem er nahe Winterthur die Mühle seines Vaters übernommen hatte, gründete er 1887 das Maggi-Werk in Singen. Im selben Jahr entwirft er für die Suppenwürze die berühmte Flasche. Die Würze wird noch heute in Singen hergestellt.

Maggi-Werk wird immer größer

Sieben Arbeiterinnen füllten die Flaschen zu Beginn ab, später wuchs die Belegschaft immer mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg waren im Singener Maggi-Werk bis zu 3.000 Menschen beschäftigt. Heute hat das Werk noch rund 620 Beschäftigte sowie vier zusätzliche Standorte mit weiteren Beschäftigten.

1887 gegründet: Das Maggi-Werk in Singen picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

Auch Fleischbrühwürfel wird zum Renner

Großer Beliebtheit erfreuten sich neben der Maggi-Würze auch Maggi-Suppen-, Soßen- und Fleischbrühwürfel. Julius Maggi führte sie im Jahr 1900 ein. Vor allem der Fleischbrühwürfel wird ein Renner in deutschen Küchen: Er ist um 1910 etwa 30 mal günstiger als ein Kilo Suppenfleisch.

Soziale Ader für die Beschäftigten

Ungewöhnlich für diese Zeit war Angaben des Unternehmens zufolge die soziale Einstellung des Unternehmers. Er kümmerte sich schon früh um die Absicherung seiner Mitarbeiter. So schuf er eine Werksiedlung, einen Kindergarten, eine Betriebskrankenkasse und von 1906 an den freien Samstag. Julius Maggi starb 1912 im Alter von 66 Jahren in der Schweiz.