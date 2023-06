per Mail teilen

Die Stadt Ravensburg weist darauf hin, dass im Stadtgebiet 17 Trinkwasserbrunnen stehen. Die Brunnen sollen gegen den Durst an heißen Sommertagen helfen.

Wer in Ravensburg unterwegs ist und an diesen schwülen, heißen Tagen Durst bekommt, der kann das Wasser der Trinkbrunnen trinken. Im Stadtgebiet gebe es 17 Trinkwasserbrunnen, sie seien alle entsprechend beschildert, so die Stadtverwaltung. Trinken dürfen die Leute unter anderem das Wasser aus dem Lammbrunnen auf dem Marienplatz und aus dem Viehmarktbrunnen vor dem Rathaus.

Flaschen auffüllen erlaubt

Erlaubt ist es auch, seine Trinkflasche mit dem Brunnenwasser zu füllen. Wer keine Flasche oder kein Glas mit dabei hat, der könne in der Tourist-Info oder in Geschäften in der Innenstadt wieder verwertbare Glas- und Aluflaschen kaufen. Einen Überblick über die Trinkwasserbrunnen hat die Stadt Ravensburg auf ihrer Homepage veröffentlicht.