Ein 17-jähriger Junge, der seit Montag in Hagnau im Bodenseekreis vermisst wurde, ist wieder wohlbehalten bei seinen Eltern. Laut Polizei wurde er am Dienstag von der Besatzung eines Polizeihubschraubers im Raum Oberuhldingen entdeckt. Weil befürchtet wurde, dass er sich etwas antun könnte oder sich in einer hilflosen Lage befindet, hatte die Polizei mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht.