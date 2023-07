per Mail teilen

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist nach einem Unfall bei Kißlegg am Freitag im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche war am Donnerstagabend mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße zwischen Kißlegg und Gottrazhofen im Kreis Ravensburg ist ein 15-jähriger Mopedfahrer am frühen Freitagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Jugendliche war laut Polizei am Donnerstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg unterwegs, hatte beim Abbiegen auf die Landesstraße ein Auto übersehen und war mit dem Wagen kollidiert.

Durch den Zusammenstoß sei der Jugendliche zuerst auf die Motorhaube des Autos und dann auf die Straße geschleudert worden, heißt es von der Polizei. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er einige Stunden später starb.

Autofahrer hatte versucht, auszuweichen

Der 55-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Autos erlitt einen Schock. Der Autofahrer hatte laut Polizeiangaben noch versucht, auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

Erst vor rund vier Wochen war ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall im Kreis Ravensburg ums Leben gekommen. Er war auf der Bundesstraße 32 bei Amtzell mit einem Lastwagen kollidiert.