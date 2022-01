Bei einem Streit und einer Schlägerei unter Jugendlichen ist gestern Abend ein 15-Jähriger in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) in den See in der Stadt gestoßen worden. Er und seine 14 und 16 Jahre alten Begleiter seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.