130 Aussteller für "Vertical Pro" angemeldet

Zu der neuen zweitägigen Fachmesse "Vertical Pro" in Friedrichshafen haben sich 130 Aussteller angemeldet. Das Konzept vereine die vielseitigen Themenbereiche Klettersport bis hin zur professionellen Höhenarbeit erstmals in einer Veranstaltung, so der Messe-Geschäftsführer. In zwei Messehallen geht es um die Themen Höhe und Arbeitssicherheit sowie um Seil- und Sicherungstechniken. Anwendungsfelder sind unter anderem Kletterhallen, Hochseilgärten, Baumpflege, Rettungsorganisationen und Seilbahnbetreiber. Die Kombination aus Fachmesse und Symposium findet am 19. und 20. November in Friedrichshafen statt.