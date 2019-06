Von Konstanz nach Meersburg nimmt man normalerweise gemütlich die Fähre. Nicht so beim traditionellen Seeschwimmen. Dieses Jahr feiert es sogar sein hundertjähriges Jubiläum.

Dauer 0:31 min Schwimmend von Konstanz nach Meersburg Beim traditionellen Seeschwimmen haben sich 110 Teilnehmer am frühen Samstagmorgen in den Bodensee gestürzt. Rund fünf Kilometer mussten sie zurücklegen.

Am frühen Samstagmorgen hat in Konstanz das traditionelle Seeschwimmen stattgefunden. 110 Teilnehmer durchquerten dabei den See schwimmend - von Konstanz nach Meersburg (Bodenseekreis). Als Erster kam der 58-jährige Andreas Lorenz aus dem schweizerischen Kreuzlingen an. Eine Stunde und 18 Minuten benötigte er für die rund fünf Kilometer lange Strecke der "Bodensee-Openwater-Querung". Die Bedingungen seien ideal gewesen, sagte er: Tolles Wetter, kaum Wind- und Wellenschlag und über 20 Grad warmes Wasser. Ihm folgten wenige Augenblicke später ein junger Mann aus Albstadt (Zollernalbkreis) und eine Schwimmerin aus Österreich.

Der 58-jährige Andreas Lorenz aus dem schweizerischen Kreuzlingen kam als Erster an. SWR

Schwimmen im Bodensee mit langer Tradition

Im Jahr 1919 gab es das Massenschwimmen im Bodensee zum ersten Mal - damit feiert die Veranstaltung jetzt ihr hundertjähriges Bestehen. Die Strecke führte vom Konstanzer Strandbad Hörnle hinüber ins Strand- und Freibad Meersburg. Das Seeschwimmen mit seiner Tradition sei ein Symbol für die Verbundenheit der beiden Städte Meersburg und Konstanz, sagte Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer (parteilos). Er hieß die Schwimmer am Ufer willkommen.