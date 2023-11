106-Jähriger vom Bodensee schreibt ein Buch über sein Leben

Hellmuth Gawron hat am Mittwoch in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) seinen 106. Geburtstag gefeiert. Und er hat an seinem Geburtstag sein Buch "Die verlogene Generation" herausgebracht.

Am 29.11.1917 ist Hellmuth Gawron geboren - während des 1.Weltkriegs. Er machte sich zum 106. Geburtstag am Mittwoch selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk. Er veröffentlichte in Uhldingen-Mühlhofen sein Buch "Die verlogene Generation". Warum er das Buch erst jetzt, im hohen Alter geschrieben hat, sagte Hellmuth Gawron:

Mit 105 an der Schreibmaschine

Das Buch hat er in den zurückliegenden Monaten trotz seines hohen Alters geschrieben. Er hat die Texte mit der Schreibmaschine getippt, seine Neffe Hans-Joachim Kreisel hat dafür gesorgt, dass daraus das Buch entstand und veröffentlicht werden konnte.

Bei guter Gesundheit im hohen Alter

Hellmuth Gawron hat sich an seinem 106. Geburtstag in seinem Wohnzimmer dem Anlass entsprechend eingekleidet. Am Tisch sitzt er mit weißem Hemd, Fliege und Sakko. Mit einem Glas Sekt stößt er mit seinen Gästen an.

Der 106-Jährige stößt noch gerne mit seinen Gäste an. SWR

Der Jubilar ist für sein Alter geistig klar, er redet munter mit den Geburtstagsgästen. Auch das Laufen klappt, wenn ihm jemand dabei behilflich ist. Hellmuth Gawron macht einen gesunden Eindruck, und er erzählt Geschichten aus seinem Leben, die jetzt auch in seinem Buch nachzulesen sind.

Das Ziel: Der Jugend erzählen, wie es früher war

Warum er über sein langes Leben erst jetzt das Buch geschrieben hat? Dazu meint Hellmuth Gawron, er habe viel erlebt, die jungen Menschen wüssten nicht, was seine Generation alles durchgemacht habe. Dann habe jemand gesagt, er solle doch darüber ein Buch schreiben. "Daraufhin habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt und geschrieben. Und als ich glaubte fertig zu sein, habe ich das meinem Neffen gegeben und der hat das Buch draus gemacht."

Die Kindheit, die Schulzeit, der Krieg

Im Buch schreibt Gawron über seine Kindheit und die Schulzeit in Ratibor, im heutigen Polen. Aber auch und vor allem über die Zeit als Wehrmachtssoldat im zweiten Weltkrieg. Er war beim Feldzug in Polen mit dabei, dann bei den Kämpfen im Westen, um später noch im Krieg gegen Russland kämpfen zu müssen. Am Ende geriet er auch noch in russische Gefangenschaft.

Hellmuth Gawron (links) mit seinem Buch "Die verlogene Gesellschaft". Daneben Dominik Männle, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen. SWR

"Nie wieder Krieg", sagt Gawron heute. Das habe er sich auch für seine Urenkel gewünscht. "Gott sei Dank, bis jetzt ist nichts passiert", so der 106-Jährige.

Pläne für ein zweites Buch

Das Buch "Die verlogene Generation" endet allerdings nach mehr als 200 Seiten bereits im Jahr 1941 mit der "Vorschau" auf den Russlandfeldzug. Gawron schreibt unter anderem, im russischen Tichwin "erlebte ich auch meinen 24. Geburtstag, ohne damals nur einen Gedanken daran verloren zu haben, geschweige denn, ihn ein wenig feiern zu können".

Die weiteren Kriegserlebnisse in Russland, die Gefangenschaft und das Leben nach dem Krieg, will Hellmuth Gawron noch in einem zweiten Buch beschreiben.

Onkel und Neffe arbeiten eng zusammen

Begeistert und erstaunt vom Wissen und von der Erinnerungsfähigkeit seines Onkels ist Hans-Joachim Kreisel. Ihm sei das Thema "Nie wieder Krieg" aber auch selbst wichtig. Denn sein eigener Vater sei "auf dem Weg nach Stalingrad gefallen". Der 79-Jährige meint über das Buch und die Kriegserlebnisse seines 106 Jahre alten Onkels: "Wenn die Jugend dieses Buch liest, würde es keinen Krieg geben".

Das Buch "Die verlogene Generation" ist erschienen bei der "Englram Partner GmbH & Co. KG" in Haßloch.