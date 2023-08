Der Fachkräftemangel in der Gastronomie in der Region Bodensee-Oberschwaben ist nach wie vor groß. Ein Betrieb in Ravensburg zahlt darum 1.000 Euro für eine erfolgreiche Vermittlung.

Personal wird in allen Bereichen der Gastro- und Tourismusbranche in der Region Bodensee-Oberschwaben nach wie vor händeringend gesucht. Ein Restaurant in Ravensburg greift dabei zu einem außergewöhnlichen Mittel: Für die erfolgreiche Vermittlung von Fachkräften winken 1.000 Euro Belohnung.

"Wir sind auf eure Hilfe angewiesen" ist auf einem Aushang im Restaurant Stippe in der Ravensburger Innenstadt zu lesen. 1.000 Euro werden geboten, wenn Fachkräfte erfolgreich vermittelt werden. Das bedeutet: Wer einen Koch, eine Köchin oder eine Servicekraft an das Restaurant vermittelt - und diejenigen nach der Probezeit auch fest bleiben - erhält eine Vermittlungsprämie.

Betriebe suchen öfter individuell nach Personal

Die Aktion des Ravensburger Restaurants sei ein individueller Weg in der Personalsuche, aber kein Einzelfall, heißt es von der IHK Bodensee-Oberschwaben dazu. Es gebe keine einfachen Lösungen gegen den Fachkräftemangel in der Tourismus- und Gastronomiebranche, darum suchten viele Betriebe eigene Ansätze, wie eben Anwerbeprämien. Ein Grund für den Personalmangel ist laut IHK, dass sich in der Corona-Pandemie bis zu 30 Prozent der Beschäftigten in der Tourismus- und Gastronomiebranche beruflich umorientierten. Nur wenige seien zurückgekehrt. In manchen Fällen führe der Fachkräftemangel dazu, dass Betriebe ihre Öffnungszeiten ändern müssen, Speisekarten reduziert oder Neueröffnungen abgesagt werden.

Wegen Personalmangels hat ein Restaurant im Kreis Biberach Selbstbedienung eingeführt. SWR Johannes Riedel

IHK Bodensee-Oberschwaben sucht Lösungen für Personalmangel

Seit 2022 versuche die IHK Bodensee-Oberschwaben in Kooperation mit der Auslandshandelskammer in der Türkei Jugendliche und junge Erwachsene aus der Türkei für eine Berufsausbildung in der Region Bodensee-Oberschwaben zu gewinnen, heißt es von einem Sprecher. Im Rahmen dieses Pilotprojekts werde seit 2022 ein Koch in Immenstaad (Bodenseekreis) ausgebildet. Im September würden zwei junge Männer ihre Ausbildung zum Hotelfachmann in Friedrichshafen und Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) beginnen. Darüber hinaus unterstütze die IHK Bodensee-Oberschwaben in Lerncamps zahlreiche Azubis mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättenbereich machen, bei den Prüfungsvorbereitungen.