Wie läuft es für die Neuen in Berlin?

Vor 100 Tagen, am 26. Oktober 2021, haben sich viele Abgeordnete zum ersten Mal auf ihren blauen Sitzplätzen im Bundestag niedergelassen. Auch aus der Region Bodensee-Oberschwaben waren einige Neue dabei.

100 Tage im politischen Amt - das ist eine magische Marke, bei der gerne mal nachgefragt wird, wie es denn so läuft. Eine, die erstmals im Bundestag dabei ist, ist die Grünen-Politikerin Anja Reinalter aus dem Wahlkreis Biberach. SWR-Moderatorin Marion Kynaß hat sie am Mittwoch gefragt, ob sie sich schon gut in Berlin eingelebt hat.

14 Abgeordnete aus Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu in Berlin

Insgesamt 14 Abgeordnete aus der Region haben im Oktober bei der ersten Sitzung im Plenarsaal des Bundestages Platz genommen. Neue Gesichter waren neben Anja Reinalter aus dem Wahlkreis Biberach etwa Robin Mesarosch von der SPD aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Lina Seitzl (SPD) sowie Ann-Veruschka Jurisch (FDP) aus dem Wahlkreis Konstanz. Erstmals im Bundestag sind ebenso Volker Mayer-Lay von der CDU aus dem Bodenseekreis und Heike Engelhardt von der SPD aus dem Wahlkreis Ravensburg.