Unterhalb des Rosensteins in Heubach auf der Ostalb waren heute viele internationale Spitzenfahrer beim höchstdotierten deutschen Mountainbike-Rennen, dem Bike the Rock, am Start.

Unter ihnen auch David List aus Freiburg in der Disziplin Cross-Country. Der deutsche Vizemeister darf sich auch berechtigte Hoffnungen auf ein Olympiaticket machen.