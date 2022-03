Friedensgebete für die Ukraine in mehreren BW-Städten

In Baden-Württemberg haben sich am Sonntag wieder Menschen getroffen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren und ihr Mitgefühl auszudrücken. In Stuttgart beteten Christen, Muslime und Juden gemeinsam und auch in Ulm gab es Friedensgebete. Dort hatte der Rat der Religionen dazu aufgerufen, viele hundert Menschen kamen.