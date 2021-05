Die Klima-Bewegung "Fridays for Future" hat am Mittwoch bundesweit in 15 Städten für radikalere Klimaschutzmaßnahmen demonstriert. Aktionen gab es unter anderem in Ulm, Freiburg und Karlsruhe. Dort zogen die Demonstrierenden vor das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts. Auch in Frankfurt, München, Göttingen, München, Mainz und Kassel fanden Demonstrationen statt. In Berlin bildeten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten eine coronakonforme Menschenkette um das Kanzleramt. Sie forderten ein klimaneutrales Deutschland bis 2035. Der Bundesregierung warfen sie fehlende Konsequenz im politischen Handeln in der Klimakrise vor. Das Bundeskabinett hat heute das Klimaschutzgesetz gebilligt. Es sieht vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird und bis dahin verbindliche Emissionsziele für die 20er- und 30er-Jahre bekommt. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.