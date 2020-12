per Mail teilen

Auch in Ulm geht die Fridays-for-Future-Bewegung unter Corona-Regeln weiter. Bei der Demonstration auf dem Münsterplatz waren die Aktivisten erneut sehr unzufrieden mit den bisherigen Beschlüssen der Politik.

Vor fünf Jahren war mit dem Pariser Abkommen beschlossen worden, die menschengemachte Erdwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu reduzieren. Seither sei nichts passiert, sagten einige der Aktivisten am Freitag in Ulm. Für dieses Ziel sei eine Reduzierung der Treibhausgase um 80 Prozent notwendig.

Seit mehr als zwei Jahren auf der Straße

Die EU-Kommission hatte ausgerechnet am Freitag festgelegt, dass die Reduzierung der Treibhausgase in der EU 55 Prozent betragen soll. Davor lag das Ziel bei 40 Prozent. Die Fridays-for-Future-Aktivisten gehen seit mehr als zwei Jahren für ihre Ziele auf die Straße. Am Freitag waren durch die Coronavorschriften immer nur maximal 50 Personen gleichzeitig auf dem Ulmer Münsterplatz.