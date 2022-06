Vor drei Monaten sind 180 Kinder und ihre Betreuer aus einem Waisenhaus in der Ukraine in Freiburg angekommen. Sie leben in Flüchtlingsunterkünften. Das haben Kinder aus einem Heim in Riegel mitbekommen und wollten helfen.

