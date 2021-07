Wieder stehen in Baden-Württemberg Sommerferien in der Pandemie an. Beliebte Wanderwege, Freizeitparks oder Badeseen im Land könnten dann überlaufen sein. Eine Freizeitampel soll helfen.

Die Tourismus Marketing Gesellschaft in Baden-Württemberg hat die neue digitale Plattform nach den Erfahrungen während des Corona-Lockdowns entwickelt. Volle Parkplätze und überfüllte Wanderwege seien da keine Seltenheit gewesen, heißt es. So funktioniert die Freizeitampel Ausflügler und Reisende in Baden-Württemberg können sich künftig über eine Plattform darüber informieren, wie viel an ihrem Ausflugsziel los ist. Grundlage für die Freizeitampel ist eine landesweite Datenbank der Ferienregionen. Auf der Internetseite freizeitampel-bw.de kann man ab Dienstag ein Ziel in Baden-Württemberg eingeben und eine Ampel zeigt die aktuelle Situation an. Grün heißt geringes Aufkommen, Gelb erhöhte Auslastung und Rot hohe Besucherfrequenz. Ein Fall für die Freizeitampel: Beliebte Ausflugsziele, wie der Europapark in Rust Pressefoto Europa-Park Während der Corona-Pandemie werden für Reiseziele zusätzlich zur Ampel die Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Land- oder Stadtkreises sowie aktuelle Regelungen angezeigt, wie zum Beispiel, ob schon im Voraus ein Ticket erworben werden muss. Ob eine rote Freizeitampel Touristen davon abhält an das Ausflugsziel zu reisen, bleibt abzuwarten. Eine Pflicht, sich an das System zu halten, gibt es nicht. Momentan ist die Datenbank noch im Aufbau, in einigen Tagen sollen aber alle Daten zu den beliebten Ausflugsorten in Baden-Württemberg dort abrufbar sein.