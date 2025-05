Freiwilliges Handwerksjahr im Kreis Böblingen erfunden

per Mail teilen

In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) wurde das Freiwillige Handwerksjahr erfunden - quasi ein Jahrespraktikum, mit Bezahlung und jeder Zeit kündbar. So können junge Menschen erstmal testen, ob ihnen ein Handwerk liegt, so die Idee eines Elektrobetrieb-Chefs aus Holzgerlingen. Erst war es nur ein Pilotprojekt, nun steht das Freiwillige Handwerksjahr im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung.