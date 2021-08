Historische Bauernhäuser und traditionelle Handwerkskünste - die Freilichtmuseen im Land haben wie alle Kultureinrichtungen unter Corona gelitten. Nun hofft man auf Entspannung.

Wegen der Corona-Pandemie haben auch die sieben vom Land geförderten Freilichtmuseen im vergangenen Jahr deutlich weniger Besucher und Besucherinnen gehabt als zuvor. Der Rückgang war allerdings nicht so drastisch wie bei anderen Museen. Immerhin hatten die Einrichtungen 2020 noch 40 Prozent der Besucherzahlen von 2019. "Eine für die Museumsbranche sehr stolze Zahl", erklärt Jürgen Kniep vom Kreiskultur- und Archivamt in Biberach. Aktuell scheinen die Besucherzahlen wieder anzuziehen - vor allem bei den Schülerinnen und Schülern. "2020 hatten sich kaum Klassen in den Museen eingefunden, im Jahr 2021 hatten wir sehr ordentliche Zahlen , in einigen Museen sogar einen richtigen Ansturm", so Kniep. Das Freizeitverhalten der Menschen habe sich in der Pandemie sehr geändert, aber die Besucher und Besucherinnen kämen wieder.

Blaserhof und Zehntscheuer im Bauernhaus-Museum Wolfegg Pressestelle Bauernhaus Museum Wolfegg, Ernst Fessler

Situation der Museen sehr unterschiedlich

Der Amtsleiter weist aber auch darauf hin, dass die finanzielle Situation der sieben Freilichtmuseen sehr ungleich ist - abhängig von der Trägerschaft. Während die Museen in Beuren im Kreis Esslingen, Gutach im Ortenaukreis, Kürnbach im Kreis Biberach, Neuhausen im Kreis Tuttlingen sowie Wolfegg im Kreis Ravensburg in kommunaler Hand liegen, werden die beiden Museen in Gottersdorf im Odenwald und Wackershofen im Kreis Schwäbisch Hall von Trägervereinen mit kommunaler Unterstützung betrieben - und deren Situation ist deutlich prekärer.

Laut dem Museumsleiter in Wackershofen, Michael Happe, muss mehr als die Hälfte des Budgets durch Eintrittsgelder erwirtschaftet werden. Da liege die Grenze bei 100.000 Besuchern pro Saison. "Darunter arbeiten wir defizitär", sagt der Museumsleiter. 2020 verzeichnete das Museum rund 41.000 Gäste. Gleichzeitig nimmt die Spendenbereitschaft der Unterstützer mit zunehmender Pandemiedauer ab.

Ähnlich sieht es im Freilandmuseum Gottersdorf aus. Für die laufende Saison rechnet das Museum mit noch mehr Einnahmeausfällen als im vergangenen Jahr.

Corona ist eine Herausforderung für alle Freilichtmuseen, erklärt Amtsleiter Jürgen Kniep aus Biberach. Eine allgemeine Krise der Freilichtmuseen sehe er allerdings ausdrücklich nicht.

Die sieben ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg präsentieren insgesamt über 200 historische Gebäude wie Bauernhäuser, Werkstätten oder Wirtsstuben und Rathäuser, aber auch Gärten und Ställe mit Tieren. Sie wurden originalgetreu wiederaufgebaut und wollen über das landwirtschaftlich geprägte Dorfleben von früher informieren. Die Freilichtmuseen repräsentieren jeweils einen bestimmten Landesteil.